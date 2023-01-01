Биография

Питер Фаррелли – режиссер, сценарист, автор 2 романов, продюсер. Известен как создатель комедийных картин «Тупой и еще тупее», «Любовь зла», «Я, снова я и Ирэн», «Все без ума от Мэри», «Девушка моих кошмаров», над которыми он работал вместе со своим братом. Обладатель премии «Золотой Глобус» и «Оскар» за работу над драматическим фильмом «Зеленая книга». Будущий талантливый кинематографист родился в штате Пенсильвания. Его отец и мать были медиками. Детские и юношеские годы прошли в Камберленде. В 1975 г. юноша окончил Кентскую школу. Желание писать сценарии к фильмам у Питера Фаррелли появилось еще в юности, первую сценарную работу он создал в колледже. Это был будущий роман «За пределами Провиденса», который высоко оценила приемная комиссия. Профессию сценариста он осваивал в МУ Амхерста, а затем в Колумбийском университете. Плодотворная работа над сценариями заставила его задуматься о постановке собственных фильмов. В кинематографе он начал работать паре с братом Бобом. В картинах «Все без ума от Мэри», «Любовь зла», «Я, снова я и Ирэн», «Застрял в тебе», «Безбрачная неделя» Питер Фаррелли выступил в роли режиссера, продюсера и автора сценария. В 2016 г. режиссер создал комедию «Лоудермилк», которая стала основой для сериала. В 2018 г. вышел 2-й сезон шоу, а также была создана звездная для Фаррелли картина «Зеленая книга».