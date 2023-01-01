Биография

Тимоти Хаттон — американский актер и кинорежиссер, сценарист и продюсер. Самый молодой лауреат премии «Оскар», двукратный обладатель «Золотого глобуса». Номинант премий «Спутник», BAFTA и «Эмми». Родился в Малибу 16 августа 1960 года. Сын актера Джима Хаттона решил пойти по стопам отца после того, как успешно сыграл в школьных мюзиклах. Еще тинейджером начал «пробиваться» в кино. Выступал на Бродвее, дебютировав в 1989 году в мюзикле «Любовные письма». Тимоти Хаттон снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Ворвался в кино в конце 1970-х годов, начав с небольших ролей в сериале «Диснейленд», фильмах «Пляж Зума», «Дружественный огонь». Первым большим успехом стала роль в фильме «Обыкновенные люди» — она принесла ему «Оскар» за лучшую роль второго плана и два «Золотых глобуса». Сразу после этого снялся в знаменитом телефильме «Долгий путь домой». Затем последовали другие успешные роли в таких полнометражных фильмах, как «Отбой», «Агенты Сокол и Снеговик», «Сделано в раю», «Французский поцелуй», «Призрак». К самым известным сериалам с участием Хаттона относятся «Американское приключение», «Тайны Ниро Вульфа», «Грабь награбленное».