Это развод! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Узнав, что муж полюбил другую и улетает в Париж, Луиза решила его не отпускать... связав мужа скотчем. Попытки вспомнить всё хорошее, что было в их совместной жизни, не увенчались успехом. Стараясь выбраться из заключения, неверный супруг привлёк внимание газонокосильщика. Вот только изменник грабителю не товарищ. Вскоре Луиза с мужем и его любовницей окажутся в заложниках у целой банды...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ШХРежиссёр
Шерил
Хайнс
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актриса
Кристен
Белл
- ДКАктёр
Дерек
Картер
- БПАктёр
Билл
Паркс
- КПАктриса
Кимберли
Петерсон
- НДАктёр
Нэйтан
Дин
- ЭОАктёр
Энди
Острой
- КДАктёр
Килан
Джеймс
- ЭШСценарист
Эдриенн
Шелли
- ТКПродюсер
Тодд
Кинг
- ЭОПродюсер
Энди
Острой
- ДППродюсер
Доун
Портер
- ИРПродюсер
Изабель
Роуз
- КПХудожник
Крэйг
Павилионис
- Монтажёр
Стив
Раш
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- ЭХКомпозитор
Эндрю
Холландер