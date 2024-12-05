Это развод! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Узнав, что муж полюбил другую и улетает в Париж, Луиза решила его не отпускать... связав мужа скотчем. Попытки вспомнить всё хорошее, что было в их совместной жизни, не увенчались успехом. Стараясь выбраться из заключения, неверный супруг привлёк внимание газонокосильщика. Вот только изменник грабителю не товарищ. Вскоре Луиза с мужем и его любовницей окажутся в заложниках у целой банды...

