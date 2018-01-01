Биография

Тодд Кинг (Todd King) – продюсер, сценарист, актер. Сотрудничает с голливудскими киностудиями. Участвовал в производстве более 30 фильмов. Продюсер Тодд Кинг является членом Гильдии режиссеров Америки (DGA). Информацию о личной жизни держит в тайне. В открытом доступе только сведения из трудовой биографии американца. Карьеру начал с работы в массовке на киностудиях. Самая серьезная роль Тодда Кинга – продавец оружия в фильме «Свидетельница убийства». В 1990 году получил должность ассоциированного продюсера, на съемках боевика «Зона опасности – 3» выполнял поручения более опытных коллег. В проектах после 1996 года участвует в качестве сопродюсера и ведущего продюсера: подбирает актеров и персонал, занимается финансовыми вопросами. Постоянное место жительства – Лос-Анджелес, штат Калифорния. Коммерчески успешные фильмы Тодда Кинга на внутреннем рынке – «Официантка», «Дом с паранормальными явлениями – 2». Также продюсер выпустил популярную комедию «Тупицы», мелодраму «Это развод!» и боевик «Адская поездка». В 2003 году написал сценарий к фильму «Дикая удача». В 2011 году участвовал в съемках документальных фильмов о работе голливудских киностудий.