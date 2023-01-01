Биография

Кристен Белл — американская актриса и продюсер. Номинантка на премию «Золотой глобус» за сериал «В лучшем мире». Родилась в Мичигане 18 июля 1980 года. В детстве Кристен увлекалась хоккеем, танцами и вокалом, пока не пристрастилась к сцене, играя в школьных спектаклях. Обнаружив у дочери любовь к театру, мама отдала будущую актрису в католическую школу, которая славилась своим драмкружком. После поступления в популярную в Нью-Йорке Школу искусств Тиша, Кристен перебивалась игрой в театральных постановках, пока не попала в кино. Кристен Белл прокладывала дорожку в большое кино через роли озвучивания — актриса дарила свой голос персонажам из «Гриффинов», «Симпсонов» и «Робоцыпа». 2004 год стал поворотным в карьере артистки, ведь та заполучила одну из главных ролей — Веронику Марс из одноименного детективного сериала. В будущем Белл часто снималась в комедиях, таких как «В пролете», «Парки и зоны отдыха», «Горе-творец» и другие.