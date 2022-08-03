Очень плохие мамочки (Фильм, 2016 год) смотреть онлайн

Она устала быть «идеальной» и в один момент решила пожить в собственное удовольствие, а не оправдывать чужие ожидания. Авторы комедии «Очень плохие мамочки» 2016 года уверены: так тоже можно.



Эми Митчелл разрывается между работой, домом и детьми: она вечно опаздывает, извиняется и пытается соответствовать стандартам «правильной мамы». Когда выясняется, что муж ей изменяет, Эми срывается и объявляет, что начинает жизнь с чистого листа. Знакомство с Кики, которая боится сказать другим «нет», и Карлой, которой плевать на чужое мнение, становится для Эми поддержкой. Новая жизнь начинается как праздник — меньше контроля, больше удовольствия, — а затем перерастает в войну с Гвендолин — главой родительского комитета в школе. И если прежняя Эми наверняка бы спасовала, то новая готова дать решительный отпор.



Фильм «Очень плохие мамочки» понравится тем, кто любит комедии про женскую дружбу и не стремится понравиться всем вокруг. Если вы тоже хотите устроить себе праздник непослушания, смотреть комедию можно на видеосервисе Wink.

