Биография

Американская актриса Джада Пинкетт Смит снялась в более чем двадцати фильмах, создала металл-группу, музыкальную компанию, модную линию одежды с собственным лейблом и благотворительную организацию, выпустила авторскую книгу. Словом, она является идеальным воплощением классической американской бизнес-вумен. Джада появилась на свет в небольшом штате в восточной части США в семье директора стройкомпании и медсестры. В детстве будущая актриса страстно любила искусство, и бабушка, заметившая это, отправила ее учиться музыке, балету и танцам. Мать приветствовала увлечения дочери. Актерскому мастерству Джада училась в Лос-Анжелесе. Для этого ей пришлось покинуть родной город и переехать в штат Калифорния. Она живет там и сейчас, вместе со своим супругом, рэпером Смитом. Карьера актрисы началась с эпизодической роли Джады Пинкетт Смит в комедии «Истинные цвета» и парочки маленьких ролей в телеспектаклях. Самый известный фильм Джады Пинкетт Смит – «Матрица», а самый известный персонаж, которого она озвучила, – бегемотиха Глория из «Мадагаскара». Актриса продолжает работать и сейчас, радуя зрителей новыми ролями.