Дети шоу-бизнеса (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальная лента о детях из мира шоу-бизнеса, судьбы которых, как известно, часто складываются трагично. Почему не все справляются с ранней славой и какова цена успеха — рассказывают Эван Рэйчел Вуд, Милла Йовович, Кэмерон Бойс и другие актеры, «стартовавшие» в юности. Режиссер картины Алекс Уинтер сам с 10 лет играет на Бродвее и о том, с чем сталкиваются дети-звезды, знает не понаслышке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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