Дети шоу-бизнеса
Wink
Фильмы
Дети шоу-бизнеса

Дети шоу-бизнеса (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Showbiz Kids
Документальный90 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальная лента о детях из мира шоу-бизнеса, судьбы которых, как известно, часто складываются трагично. Почему не все справляются с ранней славой и какова цена успеха — рассказывают Эван Рэйчел Вуд, Милла Йовович, Кэмерон Бойс и другие актеры, «стартовавшие» в юности. Режиссер картины Алекс Уинтер сам с 10 лет играет на Бродвее и о том, с чем сталкиваются дети-звезды, знает не понаслышке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Дети шоу-бизнеса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шоу-бизнеса»