Дети шоу-бизнеса (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, Showbiz Kids
Документальный90 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальная лента о детях из мира шоу-бизнеса, судьбы которых, как известно, часто складываются трагично. Почему не все справляются с ранней славой и какова цена успеха — рассказывают Эван Рэйчел Вуд, Милла Йовович, Кэмерон Бойс и другие актеры, «стартовавшие» в юности. Режиссер картины Алекс Уинтер сам с 10 лет играет на Бродвее и о том, с чем сталкиваются дети-звезды, знает не понаслышке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АУРежиссёр
Алекс
Уинтер
- КБАктёр
Кэмерон
Бойс
- ТБАктёр
Тодд
Бриджес
- МПАктриса
Малышка
Пегги
- МКАктриса
Марни
Купер
- Актриса
Милла
Йовович
- ТМАктриса
Тришиа
Миранда
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- ДСАктриса
Деми
Синглтон
- АУСценарист
Алекс
Уинтер
- БСПродюсер
Билл
Симмонс
- АУПродюсер
Алекс
Уинтер
- ГЗПродюсер
Глен
Зиппер
- ДАПродюсер
Джейд
Аллен
- АДОператор
Ангел
Декка
- ЭЭОператор
Э.Дж.
Энрикез
- ДТКомпозитор
Джефф
Твиди
- СТКомпозитор
Сэм
Твиди
- СТКомпозитор
Спенсер
Твиди