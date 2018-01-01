Биография

Джон Лукас – сценарист родом из США. Родился в Саммите, штате Нью-Джерси, 29 октября 1976 года. Является автором сценариев для таких кассовых фильмов, как «Мальчишник в Вегасе» и «Призраки бывших невест». Закончил Йельский университет. В 90-х годах работал под началом Дэниела Петри-младшего. Его партнером был Скотт Мур. Вместе с Муром выступал в качестве авторов сценария для таких фильмов, как «27 свадеб», «Цыпленок Цыпа», «Отскок» и многих других. Личную жизнь Джон Лукас на публике не демонстрирует. Самым значимым фильмом в карьере Джона Лукаса как автора сценария стала картина «Мальчишник в Вегасе», которая принесла ему мировую известность. К сожалению, в написании сценариев для сиквела ни Лукас, ни Мур участия не принимали. В дальнейшем Джон продолжил писать сценарии для фильмов совместно со Скоттом Муром. Следующей их работой стал сценарий для фильма «Хочу как ты», «21 и больше» и «Правила смешивания». Увы, последние работы не приносили Лукасу прежнего успеха, поэтому после «Мальчишника в Вегасе» его имя редко мелькало в титрах в качестве сценариста. В картине «21 и больше» Мур и Лукас попробовали себя в качестве не просто авторов сценария, но также режиссеров. Кассовые сборы в 3 раза превысили начальный бюджет.