7.91997, Playing God
Триллеры, Криминал90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Изображая Бога (фильм, 1997) смотреть онлайн
Сюжет
Блестящего хирурга лишают лицензии за употребление наркотиков — у него под ножом умерла пациентка. Избрав себе в качестве утешителя синтетический заменитель героина, он большую часть времени пребывает в состоя�нии, позволяющем забыть о прошлом и будущем. При покупке очередной дозы в баре он становится свидетелем бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой талант хирурга. Глава одной из группировок предлагает доктору практиковать нелегально. 10000 за операцию — а пациентов хватает — оказываются веским аргументом, да и у самого хирурга руки тоскуют по скальпелю. Он соглашается...
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЭУРежиссёр
Энди
Уилсон
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ММАктёр
Майкл
Масси
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Эндрю
Тирнан
- ГДАктёр
Гари
Дурдан
- Актёр
Джон
Хоукс
- УСАктёр
Уилл
Стюарт
- ФМАктёр
Филип
Мун
- Продюсер
Марк
Абрахам
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли