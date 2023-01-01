Изображая Бога (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Блестящего хирурга лишают лицензии за употребление наркотиков — у него под ножом умерла пациентка. Избрав себе в качестве утешителя синтетический заменитель героина, он большую часть времени пребывает в состоя�нии, позволяющем забыть о прошлом и будущем. При покупке очередной дозы в баре он становится свидетелем бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой талант хирурга. Глава одной из группировок предлагает доктору практиковать нелегально. 10000 за операцию — а пациентов хватает — оказываются веским аргументом, да и у самого хирурга руки тоскуют по скальпелю. Он соглашается...



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