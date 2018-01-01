Биография

Эндрю Тирнан — актер театра, кино и дубляжа, режиссер, сценарист, продюсер. Родился 30 ноября 1965 года. Фильмография насчитывает более 130 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в экранизациях комиксов «300 спартанцев» и «300 спартанцев: Расцвет империи». Будущий кинодеятель получил образование в студии драматического искусства в Лондоне. Выступал на сцене нескольких театров, в том числе в Ройал-Корт в Вест-Энде. В кино в основном был задействован в эпизодических и второстепенных ролях. В качестве сценариста, продюсера и режиссера создал четыре кинокартины, среди которых криминальная драма «Стрекоза». Первым фильмом Эндрю Тирнана стала многосерийная детективная драма «Таггерт». Актер участвовал в съемках многих рейтинговых сериалов, среди которых «Чисто английское убийство», «Главный подозреваемый», «Метод Крекера», «Ветер перемен». В 1994 году на экраны вышел полнометражный фильм с участием актера «Интервью с вампиром». В 2002 году небольшую роль Эндрю Тирнан исполнил еще в одной культовой драме «Пианист». В 2007 году снялся в кинокартине «300 спартанцев». Затем принял участие в таких сериалах, как «Мерлин», «Выжившие», «Современный потрошитель», «Лютер».