Биография

Марк Абрахам – продюсер, сценарист, режиссер, актер. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали сценарий к многосерийной комедии «Детективное агентство «Лунный свет», режиссерская работа «Проблеск гениальности», спродюсированные драмы «Время», «Ураган», боевик «Шпионские игры». Марк Абрахам получил образование в университете Вирджинии. Работал в качестве спортивного журналиста в нескольких изданиях. Карьеру в кинематографе начал с написания сценариев к документальным фильмам. Одним из первых игровых фильмов Марка Абрахама, в котором он участвовал как сценарист, стала многосерийная комедия «Детективное агентство «Лунный свет». Главные роли в сериале исполнили Сибилл Шепард и Брюс Уиллис. В конце 80-х он также написал сценарий к сериале «Джамп стрит, 21». Первым продюсерским проектом стала полнометражная музыкальная комедия «Обязательства» (1991). В 1999 году Абрахам спродюсировал биографический фильм «Ураган». Кинокартина была номинирована на «Оскар», получила «Золотой Глобус» и приз Берлинского кинофестиваля. В 2001 году на экраны вышел еще один продюсерский проект, боевик «Шпионские игры» с Робертом Редфордом и Брэдом Питтом в главных ролях. В 2011 году Абрахам продюсировал драму «Время» с Джастином Тимберлейком. Небольшую роль Марк Абрахам исполнил в триллере «Красный Дракон».