Нечто (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Какую опасность таит в себе неизвестность? Культовый хоррор-триллер 1982 года в новой интерпретации.
Ученые-палеонтологи отправляются в экспедицию по льдам Норвегии. Во время исследований доктор Хэлворсон и Кейт Ллойд с командой обнаруживают инопланетный корабль, а рядом �— останки замерзшего во льдах неизвестного существа. Любопытство ученых берет верх, и доктор принимает решение забрать глыбу льда с собой для изучения неизвестного организма. Вскоре становится ясно, что оттаявший пришелец не настроен дружелюбно. Теперь команда исследователей обязана уничтожить монстра, чтобы спасти человечество. Кто победит в схватке человеческого разума с инопланетной силой?
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Информация
Рейтинг
- МвРежиссёр
Маттис
ван Хейниген мл.
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актёр
Эрик
Кристиан Олсен
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- ПБАктёр
Пол
Браунштейн
- ТЭАктёр
Тронд
Эспен Сейм
- КБАктриса
Ким
Баббс
- ЁЛАктёр
Ёрген
Лангхелле
- ЯГАктёр
Ян
Гуннар Рэйсе
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- ДВСценарист
Джон
В. Кэмпбелл мл.
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- МАОператор
Мишель
Абрамович
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами