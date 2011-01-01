Нечто (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Какую опасность таит в себе неизвестность? Культовый хоррор-триллер 1982 года в новой интерпретации.



Ученые-палеонтологи отправляются в экспедицию по льдам Норвегии. Во время исследований доктор Хэлворсон и Кейт Ллойд с командой обнаруживают инопланетный корабль, а рядом �— останки замерзшего во льдах неизвестного существа. Любопытство ученых берет верх, и доктор принимает решение забрать глыбу льда с собой для изучения неизвестного организма. Вскоре становится ясно, что оттаявший пришелец не настроен дружелюбно. Теперь команда исследователей обязана уничтожить монстра, чтобы спасти человечество. Кто победит в схватке человеческого разума с инопланетной силой?



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