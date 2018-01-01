Wink
Джон В. Кэмпбелл мл.
Джон В. Кэмпбелл мл.

Джон В. Кэмпбелл мл.

John W. Campbell Jr.

Карьера
Сценарист
Дата рождения
8 июня 1910 г. (61 год)
Дата смерти
11 июня 1971 г.

Фильмография

Сценарист