Биография

Адевале Акинойе-Агбаже — британский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Лондоне 22 августа 1967 года. Окончил юридический факультет Королевского колледжа Лондона. До кинокарьеры несколько лет работал моделью. В 1991 году появился на экране в клипе группы Pet Shop Boys. Спустя четыре года начал активно сниматься в кино. Первыми проектами Адевале стали фильмы «Конго» и «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа». Широкую известность Адевале Акинойе-Агбаже получил благодаря участию в сериале «Остаться в живых». Роль доктора Эко принесла ему номинацию «Сатурн» в категории «Лучший телеактер второго плана» и награду премии Гильдии актеров в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала». Также в творческую биографию Адевале вошли проекты «Тюрьма «OZ»», «Мумия возвращается», «Идентификация Борна», «Игра престолов», «Помпеи», «Трамбо» «Дефективный детектив». В качестве сценариста и режиссера он работал над драмой «Воспитание». Фильм удостоился множества номинаций и наград, среди которых приз Эдинбургского международного фестиваля.