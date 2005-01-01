Принцесса специй (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Покупая ингредиенты для карри и кормас, клиенты уютного магазинчика специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто гораздо более ценное - помощь в исполнении заветных желаний. Индийская красавица Тило, хозяйка магазина, обладает магическим даром видеть прошлое и будущее людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи.
Чтобы сохранить магические способности, Тило изо дня в день соблюдает три строгих обета: никогда не покидать магазин, не прикасаться к другим людям и служить только травам, полностью отрекшись от личной жизни. Но однажды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых дверей ее магазина. С этих пор жизнь волшебницы меняется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся чувствам, она нарушает правила одно за другим, не подозревая, чем обернется ее своенравное непослушание...
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Индия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пол
Маеда Берджес
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- НГАктёр
Нитин
Ганатра
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- ШКАктриса
Шахин
Кхан
- СГАктёр
Сонни
Гилл Дулей
- НЯАктриса
Нина
Янг
- ТМАктёр
Тоби
Марлоу
- ГЧСценарист
Гуриндер
Чадха
- ПМСценарист
Пол
Маеда Берджес
- ЧБСценарист
Читра
Банерджи Дивакаруни
- ГЧПродюсер
Гуриндер
Чадха
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ССОператор
Сантош
Сиван