Принцесса специй
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Принцесса специй

Принцесса специй (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.62005, Mistress of Spices
Драмы, Мелодрамы91 мин12+

Сюжет

Покупая ингредиенты для карри и кормас, клиенты уютного магазинчика специй на окраине Сан-Франциско приобретают нечто гораздо более ценное - помощь в исполнении заветных желаний. Индийская красавица Тило, хозяйка магазина, обладает магическим даром видеть прошлое и будущее людей и влиять на их судьбы, подбирая особые специи.

Чтобы сохранить магические способности, Тило изо дня в день соблюдает три строгих обета: никогда не покидать магазин, не прикасаться к другим людям и служить только травам, полностью отрекшись от личной жизни. Но однажды обаятельный архитектор попадает в аварию у самых дверей ее магазина. С этих пор жизнь волшебницы меняется навсегда. Не в силах противостоять зародившимся чувствам, она нарушает правила одно за другим, не подозревая, чем обернется ее своенравное непослушание...

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Информация

Страна
США, Великобритания, Индия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса специй»

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