Биография

Айшвария Рай Баччан — индийская актриса и модель. Родилась в Мангалоре 1 ноября 1973 года. Айшвария Кришнарадж Рай — это ее настоящее имя — в детстве увлекалась музыкой и танцами, но, окончив школу, решила изучать архитектуру. По специальности работать не стала. Популярность обрела как модель, победительница конкурса «Мисс мира» в 1994 году. На телеэкранах дебютировала в конце 1990-х годов. Стала первой индианкой, занявшей место в восковом музее мадам Тюссо. Большинство проектов, в которых сыграла Айшвария Рай Баччан — драмы, мелодрамы и боевики. Среди них «И они полюбили друг друга», «Ритмы любви», «Навеки твоя», «Возвращение домой», «Разум и чувства», «Роковой праздник», «Азарт любви», «Несколько слов о любви», «Мое сердце — для тебя!», «Влюблённые», «Вернуть сына», «Единственная», «Девдас», «Сердечная привязанность», «Лед на душе», «Долг превыше всего», «Ну что влюбился?», «Невеста и предрассудки», «Банти и Бабли», «Красавица Лакнау», «Спровоцированная», «Гуру: Путь к успеху», «Саркар Радж», «Джодха и Акбар», «Демон», «Мольба», «Переиграть судьбу», «Злодей», «Взаимное притяжение», «Сарабджит» и «Дела сердечные».