Трамбо (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Трамбо (фильм, 2015)

8.92015, Trumbo
Драма119 мин18+

О фильме

Далтон Трамбо, один из самых успешных голливудских сценаристов, автор «Римских каникул» и «Спартака», не подозревал, что черный список «Hollywood 10» реально существует, пока сам не попал туда и не был навсегда выкинут из жизни фабрики грез…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

