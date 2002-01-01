Императорский клуб (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
9.12002, The Emperor's Club
Драмы104 мин12+
Сюжет
Привычный мир Уильяма Хандерта, профессора классической литературы, разрушился с появлением в нового ученика по имени, Седжвик Белл. Отношения учителя и ученика неожиданно оборачиваются для Хандерта сильнейшим жизненным уроком, преследующим его еще четверть века спустя.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хоффман
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- РМАктёр
Роб
Морроу
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- Актёр
Харрис
Юлин
- Актёр
Пол
Дано
- РМАктёр
Риши
Мехта
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- ГМАктёр
Гэбриел
Миллман
- ЭКСценарист
Этан
Канин
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ШБПродюсер
Шон
Бэйли
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард