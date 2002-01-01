Императорский клуб (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Привычный мир Уильяма Хандерта, профессора классической литературы, разрушился с появлением в нового ученика по имени, Седжвик Белл. Отношения учителя и ученика неожиданно оборачиваются для Хандерта сильнейшим жизненным уроком, преследующим его еще четверть века спустя.



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