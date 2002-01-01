Императорский клуб
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Императорский клуб

Императорский клуб (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

9.12002, The Emperor's Club
Драмы104 мин12+

Сюжет

Привычный мир Уильяма Хандерта, профессора классической литературы, разрушился с появлением в нового ученика по имени, Седжвик Белл. Отношения учителя и ученика неожиданно оборачиваются для Хандерта сильнейшим жизненным уроком, преследующим его еще четверть века спустя.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Императорский клуб»

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