Биография

Джесси Айзенберг — актер, режиссер, сценарист, продюсер. Номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус», премию канала MTV, премии Британской академии и Гильдии актеров. Родился в Куинсе, Нью-Йорк, США, 5 октября 1983 года. Джесси Айзенберг не был популярным ребенком в школе, он выбрал сцену как средство самореализации, где можно быть кем угодно. В 13 лет выступал в составе группы The Broadway kids и выходил на сцену бродвейского мюзикла. Но очень скоро начал сниматься в кино. Дебютировал в сериале «Будь собой» вместе с юной Энн Хэтэуэй. Из-за участия в сериале не удалось поступить в выбранный университет Нью-Йорка, где хотел изучать сценическое мастерство, а поступил в частный вуз исследовать архитектуру и антропологию. Параллельно удалось выступить в качестве драматурга. По его сценарию поставили два спектакля, где у него тоже была роль. Короткие рассказы он публикует до сих пор. Айзенберг — создатель сайта с юмористическими лингвистическими играми. Серьезным артистом Джесси Айзенберг показал себя, снявшись в 2005 году в триллере «Оборотни», а успех нашел актера с пародийным фильмом ужасов «Добро пожаловать в Зомбилэнд» в 2009-м. Но настоящее признание и номинации престижных кинопремий актер получил за роль Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть». После нашумевшей картины Джесси снимался в разноплановом кино: комедии «Римские приключения» с Вуди Алленом, криминальных лентах «Иллюзия обмана» и «Иллюзия обмана 2», «Иллюзия обмана 3», комедии о суперагентах «Ультраамериканцы», где Джесси исполнил главную роль, триллере «Волшебный лес». В 2022 году состоялась премьера фильма «Когда ты кончишь спасать мир», снятом по его же книге, где Джесси Айзенберг выступил уже в роли режиссера.