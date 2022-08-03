Операция «Колибри» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Операция «Колибри»
Операция «Колибри»

Операция «Колибри»

7.92018, The Hummingbird Project
Драма, Триллер105 мин18+
О фильме

Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встаeт Эва Торрес - роковая женщина и беспринципный злой гений.

Страна
Канада, Бельгия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Колибри»»