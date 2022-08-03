Операция «Колибри» (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, The Hummingbird Project
Драма, Триллер105 мин18+
О фильме
Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встаeт Эва Торрес - роковая женщина и беспринципный злой гений.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КНРежиссёр
Ким
Нгуен
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Сальма
Хайек
- ММАктёр
Майкл
Мэндо
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- АИАктриса
Аиша
Исса
- МСАктёр
Марк
Слэк
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ФСАктёр
Фрэнк
Скорпион
- КСАктёр
Кваси
Сонгуи
- КНСценарист
Ким
Нгуен
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЖГХудожник
Жофруа
Гослен
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- НБОператор
Николя
Больдюк