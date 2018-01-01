Wink
Операция «Колибри»
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Колибри»»

Режиссёры

Ким Нгуен

Kim Nguyen
Режиссёр

Актёры

Джесси Айзенберг

Jesse Eisenberg
АктёрVincent Zaleski
Александр Скарсгард

Alexander Skarsgård
АктёрAnton Zaleski
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаEva Torres
Майкл Мэндо

Michael Mando
АктёрMark Vega
Йохан Хелденберг

Johan Heldenbergh
АктёрAmish Elder
Аиша Исса

Ayisha Issa
АктрисаOphelia Troller
Марк Слэк

Mark Slacke
АктёрTasso Casilieris
Сара Голдберг

Sarah Goldberg
АктрисаMascha
Фрэнк Скорпион

Frank Schorpion
АктёрBryan Taylor
Кваси Сонгуи

Kwasi Songui
АктёрRay

Сценаристы

Ким Нгуен

Kim Nguyen
Сценарист

Продюсеры

Глэдис Брукфилд-Хэмпсон

Gladys Brookfield-Hampson
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Художники

Жофруа Гослен

Geoffroy Gosselin
Художник

Монтажёры

Николя Шодер

Nicolas Chaudeurge
Монтажёр

Операторы

Николя Больдюк

Nicolas Bolduc
Оператор