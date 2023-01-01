Биография

Сальма Хайек — актриса Голливуда с мексиканским происхождением. Родилась в Коацакоалькосе 2 сентября 1966 года. Будущая артистка росла в семье нефтяника и оперной певицы Дианы Медины. Родители прививали любовь к искусству и баловали девочку, из-за чего она с детства тяготела к творчеству и усиленно занималась гимнастикой. Дальше Сальма обучалась в женской школе-интернате, а позже поступила на дипломата. Поняв, что это не ее, пошла изучать актерские ремесло. В кино Сальма Хайек оказалась случайно. Девочка играла в детском театре, когда ее увидел продюсер и дал эпизодическую роль в мексиканской ленте. Позже произошел дебют в картине «Тереза». Далее последовали проекты «Аллея чудес», «Отчаянный», «Четыре комнаты» и другие. Позже Сальма создала продюсерский центр и попробовала себя в роли режиссера.