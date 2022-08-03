Неизбранные дороги (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, The Roads Not Taken
Драма81 мин18+
О фильме
Стареющий писатель Лео впал в деменцию и кажется окружающим оболочкой, лишенной сознания. Но на самом деле он ведет насыщенную внутреннюю жизнь, бродя по лабиринтам памяти в попытках переосмыслить собственную историю и собрать воедино обрывки хаотичных воспоминаний.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СПРежиссёр
Салли
Поттер
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Эль
Фаннинг
- БКАктриса
Бранка
Катич
- Актриса
Сальма
Хайек
- ДААктёр
Дмитрий
Андреас
- КМАктриса
Катя
Муллова-Брайнд
- МЧАктриса
Милена
Чарнтке
- ДУАктриса
Дебора
Уэстон
- АДАктёр
Аарон
Джошуа
- СКАктриса
Сабина
Камерон
- СПСценарист
Салли
Поттер
- ТБПродюсер
Татьяна
Беарс
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- БПХудожница
Барбара
Перес-Солеро
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- СПМонтажёр
Салли
Поттер
- РРОператор
Робби
Райан
- СПКомпозитор
Салли
Поттер