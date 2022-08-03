Неизбранные дороги (фильм, 2020) смотреть онлайн

Стареющий писатель Лео впал в деменцию и кажется окружающим оболочкой, лишенной сознания. Но на самом деле он ведет насыщенную внутреннюю жизнь, бродя по лабиринтам памяти в попытках переосмыслить собственную историю и собрать воедино обрывки хаотичных воспоминаний.

