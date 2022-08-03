Неизбранные дороги
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Неизбранные дороги

Неизбранные дороги (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, The Roads Not Taken
Драма81 мин18+

О фильме

Стареющий писатель Лео впал в деменцию и кажется окружающим оболочкой, лишенной сознания. Но на самом деле он ведет насыщенную внутреннюю жизнь, бродя по лабиринтам памяти в попытках переосмыслить собственную историю и собрать воедино обрывки хаотичных воспоминаний.

Страна
США, Испания, Польша, Великобритания, Швеция
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизбранные дороги»