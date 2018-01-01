Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Неизбранные дороги»

Режиссёры

Салли Поттер

Sally Potter
Режиссёр

Актёры

Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрLeo
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаMolly
Бранка Катич

Branka Katic
АктрисаXenia
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаDolores
Дмитрий Андреас

Dimitri Andreas
АктёрMikael
Катя Муллова-Брайнд

Katia Mullova-Brind
АктрисаMel
Милена Чарнтке

Milena Tscharntke
АктрисаAnni
Дебора Уэстон

Debora Weston
АктрисаDentist
Аарон Джошуа

Aaron Joshua
АктёрTaxi Driver
Сабина Камерон

Sabina Cameron
АктрисаNurse

Сценаристы

Салли Поттер

Sally Potter
Сценарист

Продюсеры

Татьяна Беарс

Tatiana Bears
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Евгений Хазов

Актёр дубляжа

Художники

Барбара Перес-Солеро

Bárbara Pérez-Solero
Художница
Линда Уилсон

Linda Wilson
Художница

Монтажёры

Салли Поттер

Sally Potter
Монтажёр

Операторы

Робби Райан

Robbie Ryan
Оператор

Композиторы

Салли Поттер

Sally Potter
Композитор