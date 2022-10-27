Лагерь надежды (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
6.32010, Camp Hell
Ужасы, Триллер94 мин18+
О фильме
Под конец каждого лета дети из христианской общины пригорода Нью-Джерси посещают лагерь Надежды. Глубоко в лесу, подальше от цивилизации детям преподают пути Бога, опасности чревоугодия, и ужас Дьявола. Обучает детей харизматический священник, который не ведает, что бессознательно привел с собой зло... Что, как предполагалось, было безопасным местом, теперь превратится в настоящий кошмар...
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДВРежиссёр
Джордж
Ванбускирк
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- УДАктёр
Уилл
Дентон
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- КПАктёр
Коннор
Паоло
- ВДАктриса
Валентина
Де Анджелис
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- ДМАктёр
Джеймс
МакКэффри
- СНАктёр
Саша
Ньюлингер
- КЛАктриса
Кэролайн
Лондон
- РНАктёр
Райан
Ноулз
- АЭАктёр
Ато
Эссандо
- КНАктёр
Крис
Нортроп
- ДКАктёр
Джозеф
Кордаро
- ДМАктриса
Джулиана
Монин
- ДДАктёр
Джои
Д’Аурия
- ЧХАктёр
Чарли
Хьюсон
- ЛДАктриса
Лаура
Джин Кирк
- СМАктриса
Сара
МакКейб
- КТАктёр
Крис
Туччи
- ХШАктриса
Хезер
Шахт
- ДБАктёр
Джозеф
Басиле
- ГДАктёр
Гари
ДеМишль
- ЯДАктёр
Яронь
Даунс
- СФАктриса
Стефани
Филд
- ЭКАктриса
Энн
Киннер
- КСАктриса
Карен
Саммертон
- КТАктёр
Кристофер
Трэйси
- ДВСценарист
Джордж
Ванбускирк
- ДВПродюсер
Джордж
Ванбускирк
- ЭМХудожница
Эрика
Манро
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ГДКомпозитор
Гари
ДеМишль