Лагерь надежды (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Под конец каждого лета дети из христианской общины пригорода Нью-Джерси посещают лагерь Надежды. Глубоко в лесу, подальше от цивилизации детям преподают пути Бога, опасности чревоугодия, и ужас Дьявола. Обучает детей харизматический священник, который не ведает, что бессознательно привел с собой зло... Что, как предполагалось, было безопасным местом, теперь превратится в настоящий кошмар...





