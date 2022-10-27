Лагерь надежды
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Лагерь надежды

Лагерь надежды (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

6.32010, Camp Hell
Ужасы, Триллер94 мин18+

О фильме

Под конец каждого лета дети из христианской общины пригорода Нью-Джерси посещают лагерь Надежды. Глубоко в лесу, подальше от цивилизации детям преподают пути Бога, опасности чревоугодия, и ужас Дьявола. Обучает детей харизматический священник, который не ведает, что бессознательно привел с собой зло... Что, как предполагалось, было безопасным местом, теперь превратится в настоящий кошмар...


Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лагерь надежды»