Ультраамериканцы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Американская комедия о разгильдяе-суперагенте.



Главный герой Майк Хоуэлл — обычный американский парень, который ведет разгульный образ жизни, курит марихуану и читает комиксы. У него есть подруга по имени Фиби. Девушка полностью разделает интересы своего бойфренда. Однажды их неспешная жизнь кардинально меняется. Майк узнает, что он спецагент высшего разряда, память которого была временно стерта до определенного времени. Теперь парню предстоит включиться в серьезную работу спецслужб и заново научиться всему, что он забыл. Незадачливой парочке придется стать суперсолдатами.

