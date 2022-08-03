Ультраамериканцы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.52015, American Ultra
Боевик, Фантастика91 мин18+
О фильме
Американская комедия о разгильдяе-суперагенте.
Главный герой Майк Хоуэлл — обычный американский парень, который ведет разгульный образ жизни, курит марихуану и читает комиксы. У него есть подруга по имени Фиби. Девушка полностью разделает интересы своего бойфренда. Однажды их неспешная жизнь кардинально меняется. Майк узнает, что он спецагент высшего разряда, память которого была временно стерта до определенного времени. Теперь парню предстоит включиться в серьезную работу спецслужб и заново научиться всему, что он забыл. Незадачливой парочке придется стать суперсолдатами.
СтранаСША, Швейцария
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актёр
Тони
Хейл
- СГАктёр
Стюарт
Грир
- Актёр
Майкл
Пападжон
- МЛСценарист
Макс
Лэндис
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Энтони
Брегман
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Денис
Колесников
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос