Биография

Майкл Пападжон – актер, продюсер, каскадер, бывший бейсболист, родился 7 ноября 1964 года. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в супергеройском фильме «Человек-паук», спортивной комедии «Все или ничего», криминальной драме «Дом из песка и тумана». Будущий актер учился в университете Луизианы, в котором играл за команду по бейсболу. Свою кинокарьеру начал, будучи еще студентом. Первым фильмом Майкла Пападжона стал фантастический боевик «Хищник 2» (1990). Спустя год актер снялся в комедийном боевике «Последний бойскаут». Партнерами по съемочной площадке стали Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс и др. В 2000 году участвовал в съемках кинокартины «Ангелы Чарли». Широкую известность принесла Майклу Пападжону роль в супергеройском фильме «Человек-паук» (2002). На экране актер создал образ отрицательного персонажа. В 2003 году на экраны вышла криминальная драма с участием актера «Дом из песка и тумана». Кинокартина получила три номинации на Оскар. Майкл Пападжон снимался в рейтинговых сериалах «Кости», «Настоящая кровь», «Касл» и др. Актер женат на Поле Джой Пападжон, в семье родился сын Шон.