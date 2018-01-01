Wink
Ультраамериканцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Ультраамериканцы»

Актёры

Джесси Айзенберг

Jesse Eisenberg
АктёрMike Howell
Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаPhoebe Larson
Тофер Грейс

Topher Grace
АктёрAdrian Yates
Конни Бриттон

Connie Britton
АктрисаVictoria Lasseter
Уолтон Гоггинс

Walton Goggins
АктёрLaugher
Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрRose
Билл Пуллман

Bill Pullman
АктёрKrueger
Тони Хейл

Tony Hale
АктёрPetey Douglas
Стюарт Грир

Stuart Greer
АктёрSheriff Watts
Майкл Пападжон

Michael Papajohn
АктёрOtis

Сценаристы

Макс Лэндис

Max Landis
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Элперт

David Alpert
Продюсер
Энтони Брегман

Anthony Bregman
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Кшиштовский

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Денис Колесников

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Данил Щебланов

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид С. Робинсон

David C. Robinson
Художник

Монтажёры

Эндрю Маркус

Andrew Marcus
Монтажёр
Билл Панкоу

Bill Pankow
Монтажёр

Операторы

Майкл Бонвилейн

Michael Bonvillain
Оператор

Композиторы

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор