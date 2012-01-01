Римские приключения (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро…



Римские приключения смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.