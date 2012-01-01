Римские приключения
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Римские приключения

Римские приключения (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.02012, To Rome with Love
Мелодрамы, Комедии106 мин18+

Сюжет

Комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро…

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Информация

Страна
Италия, Испания, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Римские приключения»

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