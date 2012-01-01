Римские приключения (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.02012, To Rome with Love
Мелодрамы, Комедии106 мин18+
Сюжет
Комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро…
Римские приключения смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Роберто
Бениньи
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актриса
Грета
Гервиг
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- ПМАктёр
Пьерлуиджи
Марчионне
- ФПАктёр
Флавио
Паренти
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДЛПродюсер
Джиампаоло
Летто
- Продюсер
Стивен
Тененбаум
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ДХОператор
Дариус
Хонджи