Биография

Роберто Бениньи – выдающийся итальянский актер, режиссер и сценарист –родился в октябре 1952 года. В 1998-1999 годах получил две премии: «Оскар» и «BAFTA» за исполнение роли в фильме «Жизнь прекрасна». За вклад в развитие итальянской культуры удостоен правительственных наград. Роберто родился в многодетной семье простых рабочих. В 13 лет смышленого мальчика отправили во Флоренцию для обучения в семинарии, откуда он сбежал через 2 месяца. Позднее освоил профессию бухгалтера и секретаря, обучаясь в техническом институте. 16-летним подростком уехал в Милан на поиски лучшей жизни. Безуспешно пытался пробиться на эстраду, затем переключился на театр и кино. На съемках фильма «Жизнь прекрасна» Роберто познакомился с актрисой Николеттой Браски, которая в 1991 году стала его законной супругой. Первая роль Бениньи в театре была в спектакле «Голый король». С 1975 года одаренный актер выступал на сцене с комическими монологами. Врожденное чувство юмора и своеобразная внешность принесли ему небывалый успех на этом поприще. В 1977 году Роберто впервые снялся в кино. Дебютным фильмом Бениньи стала кинолента с необычным названием «Берлингуэр, я тебя люблю». Первые режиссерские работы: «Джонни-зубочистка», «Ты беспокоишь меня» и «Чертенок» – были успешными и кассовыми. Но настоящее признание и успех во всем мире пришли к талантливому итальянцу после выхода на экраны фильма «Жизнь прекрасна». Картина получила небывалое количество наград и премий, в том числе 3 премии «Оскар».