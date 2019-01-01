Пиноккио (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Мрачная экранизация всемирно известной сказки Карло Коллоди от лауреата Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне, снятая близко к тексту первоисточника.
Бедный плотник Джеппетто решает сделать деревянную куклу-марионетку, чтобы выступать с ней по стране и зарабатывать себе на жизнь. Получившегося в результате кропотливой работы деревянного мальчика он называет Пиноккио. Тот неожиданно оживает, и Джеппетто начинает относиться к нему как к родному сыну. Плотник отправляет Пиноккио учиться в школу, но мальчик отвлекается на театр кукол под управлением Манджафоко. С этого момента начинаются его приключения, в которых он встретит Лису и Кота, познакомится с феей с голубыми волосами, посетит Страну Развлечений и отправится спасать Джеппетто от морского монстра.
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СтранаФранция, Великобритания, Италия
ЖанрФэнтези
КачествоFull HD, SD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- Актёр
Роберто
Бениньи
- ФИАктёр
Федерико
Иелапи
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- МЧАктёр
Массимо
Чеккерини
- Актриса
Марина
Вакт
- ДПАктёр
Джиджи
Пройетти
- АБАктриса
Алида
Бальдари Калабрия
- АДАктёр
Алессио
Ди Доменикантонио
- МПАктриса
Мария
Пиа Тимо
- ДМАктёр
Давиде
Маротта
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- МЧСценарист
Массимо
Чеккерини
- ККСценарист
Карло
Коллоди
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- НБОператор
Николай
Брюэль
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли