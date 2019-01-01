Пиноккио (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мрачная экранизация всемирно известной сказки Карло Коллоди от лауреата Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне, снятая близко к тексту первоисточника.



Бедный плотник Джеппетто решает сделать деревянную куклу-марионетку, чтобы выступать с ней по стране и зарабатывать себе на жизнь. Получившегося в результате кропотливой работы деревянного мальчика он называет Пиноккио. Тот неожиданно оживает, и Джеппетто начинает относиться к нему как к родному сыну. Плотник отправляет Пиноккио учиться в школу, но мальчик отвлекается на театр кукол под управлением Манджафоко. С этого момента начинаются его приключения, в которых он встретит Лису и Кота, познакомится с феей с голубыми волосами, посетит Страну Развлечений и отправится спасать Джеппетто от морского монстра.



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