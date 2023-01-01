Биография

Марина Вакт — французская актриса и модель. Родилась в Париже 9 апреля 1991 года. В детстве она занималась дзюдо, но со спортом свою жизнь связывать не стала. Желая финансово помочь семье, 15-летняя девушка устроилась работать в магазин одежды, где ее скоро приметил модельный агент. За первым успешным кастингом последовали другие. И вот Вакт уже была на обложках популярных глянцевых журналов, стала лицом рекламы одного из ароматов Yves Saint Laurent. В разное время представляла модельные дома Chloé и Louis Vuitton. Большинство кинопроектов с участием Марины Вакт — драмы, фэнтези и картины в жанре криминал. Ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Моя часть пирога», «Это как день посреди ночи», «Человек с золотым мозгом», «Молода и прекрасна», «Образцовые семьи», «Сука-судьба», «Исповедь», «Двуличный любовник», «Пиноккио», «Молох», «ДНК», «Между жизнью и смертью», «Маскарад» и «Слишком близко к Солнцу».