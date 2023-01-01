Ночь на земле (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
7.41991, Night on Earth
Драмы, Мелодрамы122 мин18+
Сюжет
Отстранeнные, словно подсмотренные из космоса пять таксистских историй, грустных и комедийных, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира. Каждая имеет свою особенную тему, свойственную месту действия.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актриса
Рози
Перес
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- БДАктриса
Беатрис
Даль
- Актёр
Роберто
Бениньи
- ПБАктёр
Паоло
Боначелли
- МПАктёр
Матти
Пеллонпяя
- Сценарист
Джим
Джармуш
- Продюсер
Джим
Джармуш
- РСПродюсер
Радд
Симмонс
- КЛХудожник
Кари
Лэйн
- ЙЛХудожник
Йохан
Ле Тенё
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- Композитор
Том
Уэйтс