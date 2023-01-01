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Ночь на земле

Ночь на земле (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

7.41991, Night on Earth
Драмы, Мелодрамы122 мин18+

Сюжет

Отстранeнные, словно подсмотренные из космоса пять таксистских историй, грустных и комедийных, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира. Каждая имеет свою особенную тему, свойственную месту действия.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь на земле»

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