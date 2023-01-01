Биография

Том Уэйтс — культовый американский музыкант, который также известен как успешный киноактер. Номинант на «Оскар». Писал музыку для фильмов Джима Джармуша и Фрэнсиса Форда Копполы. Родился в калифорнийском городе Помона 7 декабря 1949 года. Еще учась в школе, Том увлекся блюзом и соулом. Он начал пытаться сам писать песни и через несколько лет уже давал концерты в небольших клубах. Постепенно придумал уникальный стиль, который впоследствии прославил его. В результате своей музыкальной деятельности Том при жизни стал легендой, повлияв не на одно поколение музыкантов. Дебютом в кино стал фильм «Адская кухня», в котором Том Уэйтс также выступил как композитор. Затем был «От всего сердца», который снял Коппола. Именитый режиссер в дальнейшем не раз приглашал Уэйтса в свои проекты. Музыкант брался за любые роли, в том числе эпизодические — в некоторых фильмах он даже не указан в титрах. Но годы работы в кино принесли свои результаты, и Тому начали давать все более крупные роли. Так, его можно увидеть в известных фильмах «Кофе и сигареты», «Воображариум доктора Парнаса», «Семь психопатов», «Баллада Бастера Скраггса», «Мертвые не умирают».