Вне закона (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В камере луизианской тюрьмы встречаются трое. Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром». Джек — мелкий сутенер, которого подставил конкурент. И Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…



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