Отсутствие Эдема (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Истории американского пограничника и танцовщицы из Мексики пересекаются, когда она пытается бежать в США от наркокартеля и торговцев людьми. Драма «Отсутствие Эдема» — фильм с Зоей Салдана о человеческих судьбах и сострадании.



Эсми работает танцовщицей в неприглядном мексиканском клубе, однако конфликт с очередным клиентом приводит к его смерти. Осознав, что она убила члена печально известного наркокартеля, Эсми пытается бежать в США, но попадает в руки торговцев людьми. Кроме того, теперь ей надо приглядывать за маленькой девочкой, которую преступники оставили без матери. Тем временем американский пограничник Шипп, выбравший свою профессию, чтобы позлить ненавистного отца, начинает встречаться с мигранткой из Мексики Ядирой. Это позволяет ему посмотреть на свою жизнь с иной точки зрения — он начинает сомневаться в своих методах и политике руководства.



