Биография

Сара Эшли Минник – американская актриса, продюсер. Родилась в Лос-Анджелесе 17 октября 1987 г. В юности будущая актриса Сара Минник всеми силами стремилась в мир кино, поэтому после школы поспешила на актерские курсы. Два года отучившись в родном городе, получила приглашение на первую роль в пародийном ужастике «Резня на весенних каникулах» (2008 г.) режиссера Майкла Хоффмана младшего. Практически сразу ее пригласили в успешный криминальный сериал «Во все тяжкие» (2008 г.), переживший 5 сезонов. Параллельно снималась в детективном сериале «В простом виде» (2008-2012 гг.). Первая главная роль Сары Минник состоялась в короткометражном фильме ужасов Йонаса Уэрта «Мы тоже остаемся» (2014 г.). Всего же к 2020 году фильмография актрисы насчитывает свыше 50 ролей, причем чаще всего зрители видят ее в триллерах, фантастических сериалах и детективах. Наиболее известные фильмы Сары Минник: фантастический сериал «Проповедник» (2016-2019 гг.), трижды номинировавшийся на приз «Золотой Глобус»; боевик по мотивам реальных событий «Дело храбрых» (2017 г.) Джозефа Косински, фантастический триллер «Ловушка разума» (2019 г.) Гилле Клабина (главная роль – «Шерил»); криминальный триллер «Кокаиновый барон» (2019 г.) Джейсона Кэбелла.