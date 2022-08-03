Ловушка разума (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.12019, The Wave
Фантастика, Триллер69 мин18+
О фильме
Обычный юрист Фрэнк получает шанс на повышение. Накануне совета директоров друг зовет его в бар, чтобы отметить. Там Фрэнк встречает незнакомца, который предлагает ему попробовать неизвестное вещество. Приняв его, Фрэнк... оказывается в петле времени. Сможет ли он пройти этот квест?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ГКРежиссёр
Гилле
Клабин
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Томми
Флэнаган
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- КВАктриса
Катя
Винтер
- Актриса
Шейла
Ванд
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- БСАктёр
Билл
Сейдж
- СМАктриса
Сара
Минник
- МКАктриса
Моник
Канделария
- БХАктриса
Блайт
Ховард
- КЛСценарист
Карл
Лукас
- ДБПродюсер
Джошуа
Бантинг
- ГКПродюсер
Гилле
Клабин
- КЛПродюсер
Карл
Лукас
- МЯПродюсер
Монте
Янг
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДКХудожник
Джерри
Карневале
- КБХудожница
Ким
Бруннер
- АГОператор
Аарон
Грассо