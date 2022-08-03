Ловушка разума
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Ловушка разума

Ловушка разума (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.12019, The Wave
Фантастика, Триллер69 мин18+

О фильме

Обычный юрист Фрэнк получает шанс на повышение. Накануне совета директоров друг зовет его в бар, чтобы отметить. Там Фрэнк встречает незнакомца, который предлагает ему попробовать неизвестное вещество. Приняв его, Фрэнк... оказывается в петле времени. Сможет ли он пройти этот квест?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка разума»