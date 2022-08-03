Обычный юрист Фрэнк получает шанс на повышение. Накануне совета директоров друг зовет его в бар, чтобы отметить. Там Фрэнк встречает незнакомца, который предлагает ему попробовать неизвестное вещество. Приняв его, Фрэнк... оказывается в петле времени. Сможет ли он пройти этот квест?

