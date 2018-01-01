Wink
Фильмы
Ловушка разума
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка разума»

Режиссёры

Гилле Клабин

Gille Klabin
Режиссёр

Актёры

Джастин Лонг

Justin Long
АктёрFrank
Томми Флэнаган

Tommy Flanagan
АктёрAeolus
Дональд Фэйсон

Donald Faison
АктёрJeff
Катя Винтер

Katia Winter
АктрисаNatalie
Шейла Ванд

Sheila Vand
АктрисаTheresa
Ронни Джин Блевинс

Ronnie Gene Blevins
АктёрRitchie
Билл Сейдж

Bill Sage
АктёрJonas
Сара Минник

Sarah Minnic
АктрисаCheryl
Моник Канделария

Monique Candelaria
АктрисаOlive
Блайт Ховард

Blythe Howard
АктрисаJessica Warren

Сценаристы

Карл Лукас

Carl Lucas
Сценарист

Продюсеры

Джошуа Бантинг

Joshua Bunting
Продюсер
Гилле Клабин

Gille Klabin
Продюсер
Карл Лукас

Carl Lucas
Продюсер
Монте Янг

Monte Young
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Борис Хасанов

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа

Художники

Джерри Карневале

Jerry Carnevale
Художник
Ким Бруннер

Kim Brunner
Художница

Операторы

Аарон Грассо

Aaron Grasso
Оператор