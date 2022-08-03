Сопротивление (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.
СтранаСША, Китай, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ХЯРежиссёр
Хонатан
Якубович
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- ФМАктёр
Феликс
Моати
- ВКАктриса
Вица
Керекеш
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- ГРАктёр
Геза
Рёриг
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Белла
Рэмзи
- МИАктриса
Марта
Иссова
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ХЯСценарист
Хонатан
Якубович
- МБПродюсер
Марко
Бекманн
- Продюсер
Маттиас
Швайгхёфер
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АГХудожница
Адела
Гакова
- ХЯМонтажёр
Хонатан
Якубович
- АМКомпозитор
Анхело
Мильи