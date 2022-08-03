Сопротивление
Wink
Фильмы
Сопротивление
7.82020, Resistance
Драма, Биография116 мин18+

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Сопротивление (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Страна
США, Китай, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сопротивление»