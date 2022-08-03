Ураган (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
9.41999, The Hurricane
Драма, Спортивный139 мин18+
О фильме
Фильм основан на реальных фактах из жизни боксера Рубина Картера по прозвищу «Ураган» — главного претендента на чемпионский титул в среднем весе в июне 1966 года. После убийства трех человек в одном из баров Нью-Джерси его обвинили в этом страшном преступлении и приговорили к трем пожизненным тюремным срокам.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время139 мин / 02:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Норман
Джуисон
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- ВРАктёр
Виселос
Реон Шеннон
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Джон
Ханна
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ДМАктриса
Дебби
Морган
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- Актёр
Харрис
Юлин
- ЭБСценарист
Эрмиан
Бернштейн
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- РКСценарист
Рубин
Картер
- СЧСценарист
Сэм
Чэйтон
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- Продюсер
Норман
Джуисон
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- Композитор
Кристофер
Янг