Ураган
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Ураган

Ураган (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

9.41999, The Hurricane
Драма, Спортивный139 мин18+

О фильме

Фильм основан на реальных фактах из жизни боксера Рубина Картера по прозвищу «Ураган» — главного претендента на чемпионский титул в среднем весе в июне 1966 года. После убийства трех человек в одном из баров Нью-Джерси его обвинили в этом страшном преступлении и приговорили к трем пожизненным тюремным срокам.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ураган»