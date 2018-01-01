Wink
Ураган
Актёры и съёмочная группа фильма «Ураган»

Режиссёры

Норман Джуисон

Norman Jewison
Режиссёр

Актёры

Дензел Вашингтон

Denzel Washington
АктёрRubin Carter
Виселос Реон Шеннон

Vicellous Shannon
АктёрLesra (в титрах: Vicellous Reon Shannon)
Дебора Кара Ангер

Deborah Kara Unger
АктрисаLisa
Лив Шрайбер

Liev Schreiber
АктёрSam
Джон Ханна

John Hannah
АктёрTerry
Дэн Хедайя

Dan Hedaya
АктёрDella Pesca
Дебби Морган

Debbi Morgan
АктрисаMae Thelma
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрLt. Jimmy Williams
Дэвид Пэймер

David Paymer
АктёрMyron Bedlock
Харрис Юлин

Harris Yulin
АктёрLeon Friedman

Сценаристы

Эрмиан Бернштейн

Armyan Bernstein
Сценарист
Дэн Гордон

Dan Gordon
Сценарист
Рубин Картер

Rubin «Hurricane» Carter
Сценарист
Сэм Чэйтон

Sam Chaiton
Сценарист

Продюсеры

Эрмиан Бернштейн

Armyan Bernstein
Продюсер
Норман Джуисон

Norman Jewison
Продюсер
Марк Абрахам

Marc Abraham
Продюсер

Художники

Эджи Джерард Роджерс

Aggie Guerard Rodgers
Художница
Гордон Сим

Gordon Sim
Художник

Монтажёры

Стивен Е. Ривкин

Stephen E. Rivkin
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор