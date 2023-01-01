Биография

Кристофер Янг — композитор и дирижер американского происхождения, номинант на премию «Золотой Глобус» за лучший оригинальный саундтрек. Родился в Ред Бенк 28 апреля 1957 года. За свою музыку Кристофер Янг был удостоен престижной награды Ричарда Кирка на очередной церемонии вручения наград BMI Film, которая проходила в 2008 году. Такая премия ежегодно вручается композитору, который внес значительный вклад в музыку для телевидения и кино. Автор пишет также и музыку для компьютерных видеоигр. Период творческой деятельности — с 1985 года по 2012 год. Первая работа в кино — «Пришельцы с Марса», 1985 год. Многие из композиций созданы Кристофером Янгом для фильмов ужасов и триллеров, в том числе «Восставший из ада», «Кошмар на улице Вязов: месть Фредди» (2-я часть), «Городские легенды», «Обида», «Изгнание нечистой силы», «Затащи меня в ад», «Зловещий», «Избавь нас от зла» и «Кладбище домашних животных». Другие работы включают «Беглый огонь» (1992 год), «Имитатор» (1995 год), «Вызов» (1996 год), Entrapment, The Hurricane, Swordfish, Ghost Rider, «Человек-паук — 3» (2007 год) и «Корабельные новости», за которые он был номинирован на премию «Золотой Глобус».