8.21987, Hellraiser
Ужасы, Триллер89 мин18+
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Восставший из ада (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную имна восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, чтоживущие вней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. НоФрэнк нем�ог ипредположить, чтоэта шкатулка—ключ квратам Ада.
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СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- КБРежиссёр
Клайв
Баркер
- ЭРАктёр
Эндрю
Робинсон
- ШЧАктёр
Шон
Чэпман
- ЛДАктёр
Леон
Дэвис
- ЭААктёр
Энтони
Аллен
- ОСАктёр
Оливер
Смит
- ФБАктёр
Фрэнк
Бэйкер
- КХАктриса
Клэр
Хиггинс
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- ЭЛАктриса
Эшли
Лоуренс
- РХАктёр
Роберт
Хайнс
- КБСценарист
Клайв
Баркер
- МАПродюсер
Марк
Армстронг
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- СРПродюсер
Селвин
Робертс
- ДСПродюсер
Дэвид
Саундерс
- ДДХудожница
Джоанна
Джонсто�н
- ТРМонтажёр
Тони
Рэндел
- Композитор
Кристофер
Янг