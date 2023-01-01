Восставший из ада
Wink
Фильмы
Восставший из ада
8.21987, Hellraiser
Ужасы, Триллер89 мин18+
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Восставший из ада (фильм, 1987) смотреть онлайн

О фильме

Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную имна восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, чтоживущие вней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. НоФрэнк немог ипредположить, чтоэта шкатулка—ключ квратам Ада.

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Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Восставший из ада»