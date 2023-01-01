Восставший из ада 2
Wink
Фильмы
Восставший из ада 2
8.31988, Hellbound: Hellraiser II
Ужасы, Триллер94 мин18+
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Восставший из ада 2 (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме

В наш мир возвращается мачеха Кёрсти Джулия, сгинувшая в геенне огненной в финале первой части фильма. Для восстановления своего физического облика ей приходится использовать те же малоприглядные средства, что в свое время и Фрэнку.

В это же время Кёрсти, содержащаяся в психиатрической лечебнице, решает спасти своего томящегося в потусторонней неволе отца, для чего ей снова необходимо проникнуть за ту не всегда видимую и не всегда прочную грань, которая отделяет мир живых от мира не очень живых.

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Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
94 мин / 01:34

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Актёры и съёмочная группа фильма «Восставший из ада 2»