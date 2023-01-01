8.31988, Hellbound: Hellraiser II
Ужасы, Триллер94 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Восставший из ада 2 (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
В наш мир возвращается мачеха Кёрсти Джулия, сгинувшая в геенне огненной в финале первой части фильма. Для восстановления своего физического облика ей приходится использовать те же малоприглядные средства, что в свое время и Фрэнку.
В это же время Кёрсти, содержащаяся в психиатрической лечебнице, решает спасти своего томящегося в потусторонней неволе отца, для чего ей снова необходимо проникнуть за ту не всегда видимую и не всегда прочную грань, которая отделяет мир живых от мира не очень живых.
Восставший из ада 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Триллер
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- ТРРежиссёр
Тони
Рэндел
- ШЧАктёр
Шон
Чэпман
- СБАктёр
Саймон
Бэмфорд
- ИБАктриса
Имоджен
Бурман
- БУАктриса
Барби
Уайлд
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- НВАктёр
Николас
Винс
- КХАктриса
Клэр
Хиггинс
- ЭЛАктриса
Эшли
Лоуренс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- ПАСценарист
Питер
Аткинс
- КБСценарист
Клайв
Баркер
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- КУПродюсер
Кристофер
Уэбстер
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- КБПродюсер
Клайв
Баркер
- ДВХудожница
Джейн
Вилдгус
- ЭХХудожник
Энди
Харрис
- ТРМонтажёр
Тони
Рэндел
- Композитор
Кристофер
Янг