Восставший из ада 2 (фильм, 1988) смотреть онлайн

В наш мир возвращается мачеха Кёрсти Джулия, сгинувшая в геенне огненной в финале первой части фильма. Для восстановления своего физического облика ей приходится использовать те же малоприглядные средства, что в свое время и Фрэнку.



В это же время Кёрсти, содержащаяся в психиатрической лечебнице, решает спасти своего томящегося в потусторонней неволе отца, для чего ей снова необходимо проникнуть за ту не всегда видимую и не всегда прочную грань, которая отделяет мир живых от мира не очень живых.



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