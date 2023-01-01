Биография

Дэвид Баррон – продюсер, актер, родился 21 февраля 1954 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы кинофраншизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Дэвид Баррон начинал свою карьеру в индустрии с создания рекламных роликов. Он также работал помощником режиссера, впоследствии снимался в документальных кинолентах. Первым фильмом Дэвида Баррона стал триллер «Восставший из ада – 2». В 1994 году продюсировал фантастическую мелодраму «Франкенштейн». Главные роли в кинокартине исполнили Роберт Де Ниро, Кеннет Брана, Том Халс, Хелена Бонем Картер. В 1995 году на экраны вышел еще один проект Баррона, мелодрама «Отелло», а спустя год было экранизировано еще одно произведение Шекспира «Гамлет». В 2002 году Дэвид Баррон продюсировал второй фильм знаменитой кинофраншизы о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и Тайная комната». Спустя три года выпустил продолжение киносаги «Гарри Поттер и Кубок огня», а затем еще 4 фильма. В 2015 году продюсировал фильм «Золушка». Главные роль в сказке исполнили Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена Бонем Картер. В 2018 году на экраны вышел фильм «Маугли».