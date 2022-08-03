Имитатор
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Имитатор

Имитатор (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.81995, Copycat
Триллер, Детектив117 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Сан-Франциско потрясен серией жестоких убийств, каждое из которых копирует аналогичные преступления, совершенные в прошлом разными маньяками. Чтобы остановить волну убийств, сотрудница полиции Эм Джей Монахан обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон, специалисту по психологии маньяков.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Имитатор»