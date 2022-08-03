Имитатор (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сан-Франциско потрясен серией жестоких убийств, каждое из которых копирует аналогичные преступления, совершенные в прошлом разными маньяками. Чтобы остановить волну убийств, сотрудница полиции Эм Джей Монахан обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон, специалисту по психологии маньяков.

