Имитатор (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.81995, Copycat
Триллер, Детектив117 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Сан-Франциско потрясен серией жестоких убийств, каждое из которых копирует аналогичные преступления, совершенные в прошлом разными маньяками. Чтобы остановить волну убийств, сотрудница полиции Эм Джей Монахан обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон, специалисту по психологии маньяков.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Дермот
Малруни
- УМАктёр
Уильям
Макнамара
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- ДФАктёр
Дж.Э.
Фримен
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ДРАктёр
Джон
Ротмен
- ШОАктриса
Шэннон
О’Хёрли
- БГАктёр
Боб
Грин
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ДФПродюсер
Джон
Фидлер
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- КБХудожница
Клаудия
Браун
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- Композитор
Кристофер
Янг