Биография

Холли Хантер — американская актриса, сыгравшая несколько выдающихся ролей в кино и сериалах. Лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA. Родилась в городке Коньерсе 20 марта 1958 года. Холли с детства играла на пианино и выступала в школьных спектаклях. Неудивительно, что в дальнейшем она выбрала драматургическое направление в университете. Актерскую карьеру Холли начала с театра, выступая сначала в Питтсбурге, а потом и в Нью-Йорке. Решив стать киноактрисой, перебралась в Лос-Анджелес. Первые фильмы, в которых снималась Холли Хантер, были далеки от высокого киноискусства — это были кровавые слэшеры и дешевые триллеры. Всё изменилось после ее участия в фильмах «Воспитывая Аризону» и «Телевизионные новости» — вторая лента собрала множество кинонаград. Спустя несколько лет Холли сыграла главную роль в картине «Пианино» и получила «Оскар». Также она поучаствовала в съемках известных фильмов «Фирма», «О, где же ты, брат?», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», сыграла главную роль в популярном сериале «Спасите Грейс». Помимо съемок в кино, Холли часто озвучивает мультфильмы. Ее голос можно услышать в таких проектах, как «Благословите Хартов», «Суперсемейка», «Цыпленок Цыпа».