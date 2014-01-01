Манглхорн (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Непримечательный старик Эй Джей Манглхорн живeт в маленьком тихом городе: нянчится со своим котом, занимается изготовлением ключей, каждую пятницу ходит в банк, обедает в одном и том же месте. Но у него бурное преступное прошлое, в котором он однажды сделал главный выбор в жизни — между любовь�ю женщины своей мечты и «большой работой».



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