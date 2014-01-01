Манглхорн (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.52014, Manglehorn
Драмы93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Непримечательный старик Эй Джей Манглхорн живeт в маленьком тихом городе: нянчится со своим котом, занимается изготовлением ключей, каждую пятницу ходит в банк, обедает в одном и том же месте. Но у него бурное преступное прошлое, в котором он однажды сделал главный выбор в жизни — между любовь�ю женщины своей мечты и «большой работой».
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Холли
Хантер
- ХКАктёр
Хармони
Корин
- Актёр
Крис
Мессина
- СГАктриса
Скайлар
Гаспер
- БМАктёр
Брайан
Мейс
- ГТАктёр
Герк
Тревино
- АВАктёр
Анджела
Вудс
- МВАктриса
Мариса
Варела
- СААктриса
Сэнди
Авила
- ДГПродюсер
Дэвид
Гордон Грин
- ДЛХудожник
Джошуа
Локи
- ДНХудожница
Джилл
Ньюэлл
- ТООператор
Тим
Орр
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго