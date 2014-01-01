Манглхорн
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Манглхорн

Манглхорн (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Manglehorn
Драмы93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Непримечательный старик Эй Джей Манглхорн живeт в маленьком тихом городе: нянчится со своим котом, занимается изготовлением ключей, каждую пятницу ходит в банк, обедает в одном и том же месте. Но у него бурное преступное прошлое, в котором он однажды сделал главный выбор в жизни — между любовью женщины своей мечты и «большой работой».

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb